Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Kontrollstelle - Fahrer unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 06.02.2020, hat die Polizei in Bad Säckingen in Rahmen einer Kontrollstelle den Straßenverkehr überwacht. Gegen 16:50 Uhr war dort ein 34 Jahre alter Renault-Fahrer kontrolliert worden. Da er drogentypische Auffälligkeiten zeigte, wurde ein Schnelltest gemacht, der positiv auf Amphetamin verlief. Der Fahrer hatte Tabletten dabei, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Diese wurden beschlagnahmt. Der Fahrer musste mit zur Blutprobe. Die Fahrt war beendet.

