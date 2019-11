Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Berghaupten - In Kindergarten eingebrochen

Berghaupten (ots)

Ein unbekannter Einbrecher ist zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in die Büroräume eines Kindergartens in der Neudorfstraße gelangt. Im Büro wurde eine Kommode gewaltsam aufgerissen und unter anderem ein Laptop, aber auch eine Geldkassette und Schlüssel gestohlen. An einem weiteren verschlossenen Schrank ist der Dieb gescheitert. Die Beamten des Polizeipostens Gengenbach haben die Ermittlungen aufgenommen. Zur Spurensicherung wurden Kriminaltechniker hinzugezogen.

/wo

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell