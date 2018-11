POL-KN: Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Stockach - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit zwischen 23.00 und 24.00 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker die Meßkircher Straße in Richtung Kreisverkehr an der AVIA- Tankstelle. Vor der Einfahrt in den Kreisverkehr geriet der Pkw nach links über die Fahrbahnmitte und überfuhr dort die Verkehrsinsel. Hierbei wurden ein Verkehrsschild sowie eine Warnbarke erheblich beschädigt. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 200 Euro zu kümmern. Das Fahrzeug müsste an der Front erheblich beschädigt sein. Am Unfallort blieb ein Teil des Stoßfängers in grauer Farbe zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben zum Verursacher machen können. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Stockach unter Tel. 07771/9391-0 erbeten.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Thomas Pecher, KHK

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell