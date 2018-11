POL-KN: Weitere Meldung aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

--

Gammertingen

Unfallflucht - Zeugenaufruf

Um Hinweise zu einem Unfall am heutigen Freitag um 13.15 Uhr im Torackerweg bittet die Polizei Gammertingen. Eine bislang unbekannte Pkw-Lenkerin streifte im Vorbeifahren eine am Fahrbahnrand stehende 19-jährige Frau, diese wurde leicht am Arm verletzt. Im betreffenden Straßenbereich gibt es keinen Gehweg, die Frau hielt sich im Bereich eines seitlich am Fahrbahnrand geparkten Pkw auf. Nachdem der Unfall passiert war, stoppte die Verursacherin kurz, überprüfte ihren Außenspiegel und fuhr einfach weiter in Richtung B 313. Fahrzeugbeschreibung: blauer Kleinwagen, Marke und Typ nicht bekannt, vermutlich SIG- oder RT-Kennzeichen. Fahrerin: weiblich, ca. 45 bis 55 Jahre alt, leicht füllige Figur, ca. 175 cm groß, schwarz-graue Haare, war allein im Fahrzeug, bekleidet mit blauer Jacke. Hinweise sind an die Polizei Gammertingen, Tel. 07574 921687, erbeten.

