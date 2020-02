Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Fahrer viel zu schnell und betrunken

Freiburg (ots)

Ein stark alkoholisierter Fahrer ist in der Nacht zum Freitag, 07.02.2020, durch seine schnelle Fahrweise in Waldshut-Tiengen einer Polizeistreife aufgefallen. So wurde der 38-jährige Opel-Fahrer gegen 02:50 Uhr in Tiengen gestoppt, nachdem er das dortige Ortsschild mit ca. 120 km/h passiert hatte. Eine Alkoholüberprüfung ergab über 1,8 Promille, was eine Blutprobe und die Beschlagnahme des Führerscheins zur Folge hatte.

