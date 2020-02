Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Mann aus Wutach gerettet - mit Rettungshubschrauber in Klinik

Freiburg (ots)

Zu einem Rettungseinsatz mit Feuerwehr und DLRG kam es Freitag, 07.02.2020, in Lauchringen. Ein 46 Jahre alter Mann hatte die Absicht, Schwemmholz aus einer Wehranlage in der Wutach zu entfernen. Er begann am Morgen mit den Arbeiten. Gegen 09:30 Uhr wurde er hilflos in der Wutach entdeckt. Es konnte sich nicht mehr selbst aus dem Schwemmholz und dem Fluss befreien. In Zusammenarbeit der Feuerwehr und der DLRG konnte der Verunglückte befreit werden. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und kam mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Zu seinem Gesundheitszustand können derzeit keine Aussagen getroffen werden.

