Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH_Dahme

Missglückter Rangiervorgang auf einem Parkplatz

Lübeck (ots)

Das ging mal ordentlich schief! Bei dem Versuch, auf einem Parkplatz rückwärts zu rangieren, verlor ein79-jähriger Fahrzeugführer aus Ostholstein die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit dem Heck voran eine Böschung hinauf. Der Fahrer war nicht unerheblich alkoholisiert.

Gegen 16.20 Uhr erhielt die Polizei in Grube Kenntnis von einem Verkehrsunfall in Dahme. Die Beamten begaben sich zu dem beschriebenen Parkplatz "An der Strandpromenade".

Vor Ort ließ sich der Unfallhergang für die Beamten der Polizeistation Grube wie folgt rekonstruieren: Der 79-jährige Fahrzeugführer eines Daihatsu Sirion aus Ostholstein verlor auf dem Parkplatz die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr rückwärts über einen Fußweg in eine Böschung neben einer Tiefgaragenzufahrt, wo der Wagen schließlich von einem Felsen gestoppt wurde.

Bevor der Unfallfahrer zur Begutachtung seiner leichten Verletzungen mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gefahren werden konnte, wurde er von den Polizisten noch zu einer Atemalkoholkontrolle aufgefordert. Der Test ergab um 16.30 Uhr einen vorläufigen Wert von 1,46 Promille. Den Ostholsteiner erwartete in der Klinik daher auch noch die Entnahme einer Blutprobe.

Der Daihatsu musste durch einen Abschleppunternehmer geborgen werden. Der Pkw wurde mit leichten Beschädigungen im Heckbereich zunächst auf dem Betriebshof des Abschleppunternehmers abgestellt.

Vonseiten der Polizeistation Grube wurde ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke eingeleitet.

