Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Alkoholfahrt beendet

Offenburg (ots)

Für einen 46 Jahre alten Autofahrer war die nächtliche Ausfahrt in der Nacht auf Mittwoch nach einer Polizeikontrolle in der Dieselstraße abrupt beendet. Der Renault-Lenker wurde gegen 1:10 Uhr von Beamten des Verkehrsdienstes Offenburg einer genaueren Überprüfung unterzogen. Hierbei konnten die Polizisten im Gespräch mit dem 46-Jährigen Alkoholgeruch in dessen Atemluft wahrnehmen. Ein erfolgter Alkoholtest bestätigte die Verdachtsmomente; der Mann hatte rund 1,5 Promille intus. Der weitere Weg führte den Mittvierziger zu einem Arzt zur Erhebung einer Blutprobe. Sein Führerschein befindet sich in amtlicher Verwahrung.

/wo

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell