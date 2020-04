Polizei Braunschweig

POL-BS: Alkoholisierter Autofahrer fährt in einen Grundstückszaun und flüchtet

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Vorwerksiedlung 15.04.2020, 18.40 Uhr

Die Polizei stoppte den Unfallfahrer nach kurzer Flucht und stellt Alkoholgeruch fest. Ein Strafverfahren gegen den Mann wurde eingeleitet.

Am Mittwochabend befuhr ein 46-Jähriger mit seinem VW Golf die Guntherstraße. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit einem Grundstückszaun in der Innsbrucker Straße.

Ohne sich um den entstandenen Schaden am Zaun zu kümmern, setzte der Mann seine Fahrt in Richtung Gifhorner Straße fort.

Die Polizei konnte den Golf nahe des Unfallorts anhalten und hier auch ein Zaunelement des beschädigten Zauns auffinden, das offensichtlich durch den Pkw mitgeschliffen wurde.

Weil die Beamten Alkoholgeruch bei dem Mann feststellten, veranlassten sie die Entnahme einer Blutprobe und stellten seinen Führerschein sicher.

Der 46-Jährige muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

