Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - Schule von Einbrechern heimgesucht

Bramsche (ots)

Eine Schule an der Malgartener Straße geriet in der Nacht zu Donnerstag ins Visier von Einbrechern. Der oder die Täter beschädigten zwischen 20 Uhr (Mittwoch) und 06.40 Uhr (Donnerstag) eine Fensterscheibe im Erdgeschoss und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Dort brachen sie eine weitere Tür auf und öffneten Schränke und Schubladen. Die Einbrecher erbeuteten unter anderem Bekleidung und Computerzubehör und flüchteten unerkannt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05461/915300 bei der Polizei in Bramsche.

