Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Radfahrer stürzt beim Ausweichen

Meschede (ots)

Korrektur (Herkunft Radfahrer): Um einen Zusammenstoß mit einem Lkw zu verhindern weicht ein 65-järhiger Fahrradfahrer auf der Landstraße 743 aus. Er stürzt und wird schwer verletzt. Am Donnerstag fuhr der Warsteiner gegen 09.30 Uhr auf dem Radweg der Landstraße 743 aus Velmede in Richtung Meschede. Als ein 42-jähriger Lkw-Fahrer von der Landstraße nach rechts in das "Wiemecker Feld" abbog, musste der entgegenkommende Radfahrer ausweichen. Hierbei geriet er auf den unbefestigten Seitenstreifen. Anschließend prallte er gegen ein Baustellenschild und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den 65-jährigen Warsteiner ins Krankenhaus.

