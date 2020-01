Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Fahrraddieb festgenommen

Osnabrück (ots)

In der Holtstraße kontrollierten Beamte der Osnabrücker Polizei am Dienstagmittag einen 31 Jahre alten Radfahrer. Dabei stellten sie fest, dass sich an dem hochwertigen E-Bike ein aufgebrochenes Schloss befand. Die Polizisten nahmen den Mann und das Rad mit zur Wache, um die Eigentumsverhältnisse zu klären. Dort erschien kurze Zeit später der tatsächliche Eigentümer des E-Bikes und wollte dieses als gestohlen melden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück erfolgte am Mittwoch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens die Hauptverhandlung. Das Gericht verurteilte den 31-Jährigen zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

