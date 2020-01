Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Zwei Leichtverletzte und Sachschaden nach Unfall

Melle (ots)

Eine 23-Jährige befuhr am Mittwochmorgen gegen 07 Uhr mit ihrem Toyota den Maschweg in Richtung Denkmalsweg. Als sie nach links auf ein Firmengelände abbiegen wollte und bremste, erkannte der nachfolgende Fahrer eines VW das zu spät. Der 20-Jährige fuhr auf den Toyota auf. Durch den Zusammenstoß drehte sich der Toyota um die eigene Achse und der VW des jungen Mannes kam auf einem Gehweg zum Stillstand. Die beiden Autofahrer erlitten leichte Verletzungen und wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den beteiligten Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 11.000 Euro.

