Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand eines Mehrfamilienhauses - Ergänzungen

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/23127/4384762) kam es am frühen Mittwochmorgen (25.09., 01.00 Uhr) zu einem Brand in einer Wohnung an der Gebrüder-Thalheimer-Straße. Brandexperten der Kriminalpolizei Gütersloh ermittelten, dass der Brandherd im Bereich des Balkons lag. Es konnte weiterhin festgestellt werden, dass ein Fremdverschulden sowie ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen werden kann. Genaue Rückschlüsse zur Brandursache können aufgrund des sich darstellenden Brandspurenbildes nicht ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf circa 80000 Euro.

