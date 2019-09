Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-Jähriger bei Unfall verletzt - Flucht

Gütersloh (ots)

Harsewinkel (FK) - Am Freitagmorgen (27.09., 08.07 Uhr) kam es an der Straße Kirchplatz in Höhe des Dechant-Budde Wegs zu einem Verkehrsunfall, bei welchem ein 10-Jähriger verletzt wurde.

Der Junge befuhr mit seinem Fahrrad den Kirchplatz aus Richtung Alter Markt kommend. In Höhe eines Parkplatzes, welcher unmittelbar an den Dechant-Budde Weg angrenzt, fuhr zur selben Zeit ein vermutlich silberfarbener PKW von dem Parkplatz aus in Richtung Alter Markt. Der Fahrradfahrer wich nach eigenen Angaben dem Autofahrer aus und stürzte dabei zu Boden. Der derzeit noch unbekannte Autofahrer fuhr weiter, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem beschriebenen Unfall machen? Wer kann Hinweise zu dem Autofahrer geben? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizei Gütersloh

Pressestelle Polizei Gütersloh

Telefon: 05241 869 0

E-Mail: pressestelle.guetersloh@polizei.nrw.de

Internet: https://guetersloh.polizei.nrw/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nw_gt

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.gt/

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell