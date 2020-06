Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200603-3-pdnms Zeugen nach Einbruch in Baumarkt in Fockbek gesucht

Fockbek ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Zwischen dem 30.05.2020, 16.00 Uhr und dem 02.06.2020,07.40 Uhr kam es zu einem Einbruch in den Sonderpreisbaumarkt in der Straße Babendiek in Fockbek. Der oder die Täter hebelten ein Kellerfenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. Dort machten sich die Täter im Büro am Tresor zu schaffen, es gelang ihnen jedoch nicht, diesen zu öffnen. Sie flohen im Anschluss ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei in Rendsburg sucht jetzt nach Zeugen, die zur fraglichen Tatzeit ungewöhnliche Beobachtungen im Bereich Babendiek gemacht haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 04331-208450 oder an die 110.

Mit freundlichen Grüßen

Sönke Petersen

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell