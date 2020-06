Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200603-2-pdnms Trecker überschlägt sich in Emkendorf

Emkendorf ( Kreis RD-Eck ) (ots)

Am 02.06.2020 gegen 16.00 Uhr war eine 50 jährige Frau zusammen mit ihrem 14 jährigen Sohn in ihrem Fendt Trecker auf der L 255 unterwegs. Die Frau befuhr den Liethberg in Emkendorf Richtung Allee. In einer Rechtskurve fuhr sie über eine Bodenwelle, da der Trecker mit einem angebauten Wickelgerät ausgestattet war, kam der Trecker, der zu diesem Zeitpunkt ca.35 km/h schnell war, ins Schlingern. Der Trecker kam nach links von der Fahrbahn ab und überfuhr dort einen Leitpfosten und streifte mit seinem Frontlader einen Baum. Hierdurch kippte der Trecker nach links weg und überschlug sich einmal. Beide Insassen im Trecker blieben unverletzt. An dem Trecker entstand ein Sachschaden.

