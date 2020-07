Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Aufgefahren

Achern (ots)

Ein 57-jähriger Lkw-Fahrer war am Mittwochnachmittag gegen 16.50 Uhr auf der L87 in Fahrtrichtung Rheinau unterwegs. Am Kreisverkehr Ost an der Anschlussstelle Achern übersah er offenbar einen verkehrsbedingt vor ihm stehenden 20-jährigen Motorrad-Fahrer. Nach ersten Ermittlungen konnte der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Zweiradfahrer auf den ebenfalls verkehrsbedingt vor ihm stehenden 60-jährigen Opel-Fahrer geschoben. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 15.000 Euro. Die Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch haben die Ermittlungen aufgenommen.

