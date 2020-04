Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 280420-330: Wohnungseinbruch

Engelskirchen (ots)

Durch ein aufgehobenes Fenster sind Kriminelle am Montag (27. April) in ein Einfamilienhaus im Denkmalweg in Engelskirchen-Bickenbach eingestiegen.

Zwischen 6:15 Uhr und 13:15 Uhr gelangten die Täter ins Haus, wo sie einen Bohrhammer, eine Schleifmaschine, ein E-Bike und eine Münzsammlung entwendeten.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Kennzeichen oder Fahrzeugen bitte an die Zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

