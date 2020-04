Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270420-328: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Gummersbach (ots)

In Engelskirchen-Wiehlmünden haben Unbekannte in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. April) einen grauen Opel beschädigt. Die Täter beschädigten den linken hinteren Reifen des Opel, der in der Straße "Hammerwiese" geparkt stand. Der Tatzeitraum liegt zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 10 Uhr am Sonntagmorgen.

Im Sangerweg in Wiehl-Angfurten beschädigten die Unbekannten den hinteren linken Reifen eines VW Golf. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 19 Uhr und 8 Uhr am Sonntagmorgen.

Zwei Reifen eines Lkw Mercedes Atego stachen Unbekannte in der Erblandstraße in Gummersbach ein. Hier liegt der Tatzeitraum zwischen 16 Uhr am Samstag und 5:30 Uhr am Montagmorgen (27. April)

Hinweise zu allen Fällen bitte an das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02261 81990.

