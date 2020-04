Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260420-325: Diebestour durch Engelskirchen

Engelskirchen (ots)

Von Donnerstag auf Freitag (23./24. April) haben Diebe in Engelskirchen gleich drei Mal zugeschlagen; ob es sich um dieselben Täter handelt, ist im Moment noch unbekannt. In einem Fall haben die Täter einen Baucontainer am Bahnhofsplatz aufgebrochen und daraus einen Akkuschrauber, eine Kettensäge und ein Nageleisen gestohlen. Nicht weit davon entfernt brachen Unbekannte in der Straße "Im Grengel" einen Hühnerstall auf und erbeuteten hier ebenfalls einen Akkuschrauber. In der Lindenpfuhlstraße schließlich erbeuteten Diebe ein Mountainbike und ein Pedelec aus einer Garage. Hier nutzten die Diebe den Umstand aus, dass die Garage nicht verschossen war. Hinweise zu den Taten nimmt die Kriminalpolizei in Wipperfürth unter der Rufnummer 02261 8990 entgegen.

