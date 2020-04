Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260420-324: Motorradfahrer nach Sturz in Krankenhaus eingeliefert

Reichshof (ots)

Ein 40-jähriger Kradfahrer aus Bergisch Gladbach ist am Samstagnachmittag (25. April) auf der L 324 in Reichshof-Dreschhausen gestürzt; er erlitt schwere Verletzungen. Gegen 14.20 Uhr war der 40-Jährige in Richtung Nespen gefahren und verlor in einer Kurve die Kontrolle über sein Kraftrad. Er stürzte und rutschte mit seiner Maschine nach rechts in einen Graben. Hierbei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er nach einer ersten notärztlichen Behandlung am Unfallort in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

