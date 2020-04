Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260420-323: Nach Unfallflucht war Blutprobe fällig

Gummersbach (ots)

Nach einem Auffahrunfall in Gummersbach-Herreshagen flüchtete am Samstag (25. April) ein Autofahrer vom Unfallort; er konnte später zu Hause angetroffen werden und stand stark unter Alkoholeinwirkung. Gegen 16.50 Uhr hatte ein Anwohner der Derstelstraße gesehen, dass ein Autofahrer zunächst auf einen geparkten PKW aufgefahren war und anschließend flüchtete. Da er sich das Kennzeichen notieren konnte, war der Verursacher schnell ermittelt. Die Polizei traf den 42-jährigen Gummersbacher zu Hause an - er stand stark unter Alkoholeinwirkung, weshalb die Polizei eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheines veranlasste.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell