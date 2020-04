Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230420-320: Rollerfahrer flüchtet vom Unfallort

Wipperfürth (ots)

Bereits am frühen Freitagmorgen (17. April) ereignete sich im Starenweg eine Verkehrsunfallflucht, bei der die Polizei nach einem schwarz-gelben Motorroller fahndet. Gegen 02.05 Uhr bemerkte ein Anwohner eines Mehrfamilienhauses im Starenweg 1 einen Motorroller, dessen Fahrer in Höhe des Hauses anhielt und dabei offenbar das Gleichgewicht verlor - der Roller kippte auf die Seite und fiel gegen einen geparkten PKW. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmen, stieg der unbekannte Fahrer, der einen schwarzen Motorradhelm trug, wieder auf sein Gefährt und brauste davon. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

