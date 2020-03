Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Cabrioverdeck aufgeschlitzt, Unfälle, Marode Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen, Einbruch, Zeugen zu Auseinandersetzung gesucht

Reutlingen (ots)

Cabrioverdeck aufgeschlitzt (Zeugenaufruf)

Auf eine Motorradjacke und ein Paar Motorradhandschuhe hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Mittwoch abgesehen. Der bislang unbekannte Täter schlitzte in der Zeit von 17 Uhr bis 19 Uhr auf einer Länge von etwa 25 cm das Verdeck eines 6er BMW Cabrio auf dem P+R Parkplatz am Reutlinger Bahnhof auf. Anschließend griff er ins Innere und schnappte sich die Jacke der Marke Dainese sowie die Handschuhe von der Firma Alpinestar, die sichtbar im Innenraum lagen. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 400 Euro. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Sachdienliche Hinweise werden an das Polizeirevier Reutlingen unter Telefon 07121/942-3333 erbeten. (ms)

Zwiefalten (RT): Vorfahrt missachtet

Leichte Verletzungen hat eine Beifahrerin bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag erlitten. Gegen 16.45 Uhr wollte eine 66-Jährige mit ihrem Opel Antara von Gossenzugen herkommend auf die L 245 einfahren. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines gleichaltrigen Mannes, der mit seinem Citroen auf der Landesstraße von Hayingen herkommend in Richtung Zwiefalten unterwegs war. Die 63-jährige Beifahrerin im Citroen musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Der Schaden wird auf 14.000 Euro geschätzt. (ms)

Münsingen (RT): Abgelenkt gegen Auto gelaufen

Die Ablenkung durch ein Smartphone dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Mittwochmorgen in der Schillerstraße ereignet hat. Gegen 7.40 Uhr wollte eine 14-Jährige die Fahrbahn im Bereich Schillerstraße / Alte Schlossstraße überqueren und lief dabei seitlich gegen die linke Front eines in Richtung Beutenlaystraße fahrenden VW Polo eines 18-Jährigen. Sie wurde zunächst auf die Motorhaube aufgeladen und fiel in der Folge auf den Asphalt. Ein Rettungswagen brachte die verletzte 14-Jährige in eine Klinik. Die Jugendliche war unmittelbar vor der Kollision offenbar durch ihr Smartphone abgelenkt gewesen und hatte nicht auf den Verkehr geachtet. (mr)

Esslingen/Ostfildern (ES): Marode Fahrzeuge aus dem Verkehr gezogen

Zwei marode Fahrzeuge sind am Mittwoch von der Polizei und Sachverständigen aus dem Verkehr gezogen worden. Gegen 12.30 Uhr hielten Beamte der Verkehrspolizei einen augenscheinlich desolaten Fiat Scudo in der Stuttgarter Straße in Esslingen an. Bei einer ersten Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs stellten sie fest, dass unter anderem die Bremsflüssigkeit aufgrund rissiger Bremsschläuche weit unter Minimum war und so ein Bremsenausfall drohte. Der Kombi wurde im Anschluss einem Sachverständigen zugeführt. Der Gutachter stellte insgesamt 35 teils erhebliche Mängel fest, was dazu führte, dass er den Fiat als verkehrsunsicher einstufte.

Ein Lkw verlor kurz nach 13.30 Uhr Kies von seiner durchgerosteten Ladefläche, die auf einen hinterherfahrenden Renault auf der Umgehungsstraße von Nellingen fiel und diesen beschädigte. Bei der Unfallaufnahme entdeckte eine Streife des Polizeireviers Filderstadt weitere Mängel und zog zur genaueren Überprüfung des Fahrzeugs die Spezialisten der Verkehrspolizei hinzu. Hierbei stellte sich heraus, dass die Ladung nicht nur herausrieselte, sondern auch nicht richtig gesichert war und zu viel transportiert wurde. Es konnte eine Überladung von über 16 Prozent festgestellt werden. Aufgrund des maroden Zustands wurde der Lastwagen ebenfalls einem Sachverständigen zugeführt. Dieser stellte eine Vielzahl erheblicher und verkehrsgefährdenden Mängeln fest.

Den beiden 52 und 24 Jahre alten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen den älteren, ausländischen Fahrer des Fiat Scudo wurde zudem eine Sicherheitsleistung in Höhe von über 1.100 Euro festgesetzt. (ms)

Kirchheim (ES): Durch Niesanfall Unfall verursacht

Ein Leichtverletzter und Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 9.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend ereignet hat. Ein 37-Jähriger war gegen 19 Uhr auf der Jesinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als er eigenen Angaben zu Folge auf Grund eines Niesanfalls die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Nachdem er mit seinem Audi zunächst über die Gegenfahrbahn auf den Gehweg geriet, überfuhr er mehrere Werbetafeln und kam letztendlich auf einem Parkplatz zum Stehen. Der Unfallverursacher verletzte sich leicht. Sein Auto wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. (sk)

Ofterdingen (TÜ): In Wohnhaus eingestiegen

Zwischen Montag, neun Uhr, und Mittwoch, 18.30 Uhr, wurde ein Wohnhaus in der Buchenstraße von Einbrechern heimgesucht. Die unbekannten Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein und durchsuchten im Anschluss sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Mössingen hat zusammen mit Kriminaltechnikern die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Tübingen (TÜ): Zeugen zu gefährlicher Körperverletzung gesucht

Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt bittet um Zeugenhinweise zu einem Vorfall, der sich am Mittwochabend in der Metzgergasse ereignet haben soll. Gegen 19.40 Uhr hielt sich ein 18-Jähriger seinen Angaben zufolge am Hintereingang eines Restaurants am Lustnauer Tor auf und wurde dabei von einer Personengruppe angesprochen. Als der Heranwachsende nicht reagierte und daraufhin offenbar von einem seiner Gegenüber bedrängt wurde, wandte er sich ab und wollte gehen. Dabei verspürte der 18-Jährige einen Schmerz am Oberarm, der sich in der Folge als Schnittverletzung herausstellte. Die polizeiliche Fahndung nach den zirka fünf Personen verlief ohne Erfolg. Von ihnen ist nur bekannt, dass sie von normaler Statur und zirka 17 bis 20 Jahre alt sein sollen. Die Verletzungen des Heranwachsenden mussten anschließend in einer Klinik behandelt werden. Zeugentelefon 07071/565150. (mr)

Burladingen/Jungingen (ZAK): Betrunkene Autofahrer unterwegs

In nicht einmal einer halben Stunde mussten Beamte des Polizeireviers Hechingen am Mittwoch zwei betrunkene Autofahrer aus dem Verkehr ziehen. Kurz vor 16.30 Uhr hielten die Polizisten einen 70 Jahre alten Mercedes-Lenker in der Burladinger Jahnstraße an. Ein Test ergab bei dem Fahrer einen Wert von über 1,5 Promille. Um 16.50 Uhr stoppte eine Polizeistreife den Mercedes eines 62-Jährigen in der Killertalstraße in Jungingen. Das Testergebnis bei ihm war ein Wert von über 1,2 Promille. Beide Fahrer mussten nach einer Blutentnahme ihren Führerschein abgeben. (ms)

