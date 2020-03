POL-RT: Mutmaßlicher Drogendealer aus dem Kreis Tübingen in Haft

Polizeipräsidium Reutlingen

Ein mutmaßlicher Drogendealer aus Starzach ist von einer Rauschgiftermittlungsgruppe des Polizeipräsidiums Reutlingen am Mittwoch aus dem Verkehr gezogen worden. Der 40-jährige Deutsche konnte in seiner Wohnung vorläufig festgenommen werden. Er befindet sich mittlerweile in Untersuchungshaft.

Ermittlungen führten die Rauschgiftfahnder auf die Spur des Mannes, worauf die Staatsanwaltschaft Tübingen einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für seine Wohnung erwirkte. Als die Beamten am Mittwoch in die Wohnung eindrangen, bemerkten sie, dass der Mann einen Beutel aus dem Fenster warf. Der mit Heroin gefüllte Beutel konnte im Garten aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung fanden die Ermittler insgesamt 109 Gramm Heroin, 58 Gramm Marihuana, Dealerutensilien sowie über 3.300 Euro Bargeld, das aus unerlaubtem Drogenhandel stammen dürfte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Tübingen wurde der bereits einschlägig polizeilich in Erscheinung getretene, 40-jährige Deutsche am Mittwochnachmittag dem zuständigen Haftrichter beim Amtsgericht Tübingen vorgeführt, der den Beschuldigten in Untersuchungshaft nahm. Er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. (ms)

