Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230420-319: Einbrecher waren auf Bargeld aus

Engelskirchen (ots)

Bei einem Einbruch in eine Firma in Büchlerhausen haben Unbekannte in der vergangenen Nacht (23. April) Bargeld erbeutet. Dabei drangen die Täter zunächst in eine Werkstatt vor, nachdem sie das Schloss eines Rolltores aufgebohrt hatten. Von dort aus begaben sie sich in weitere Räume der Firma. Offenbar waren die Einbrecher nur auf Bargeld aus, da sie außer in einer Kasse und einem Sparschwein befindliches Bargeld nichts weiter mitnahmen. Die Tatzeit dürfte etwa zwischen 03.00 und 04.00 Uhr gelegen haben. Bei Hinweisen zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen verständigen Sie bitte das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990.

