Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230420-318: Zigaretten bei Einbruch in Kiosk erbeutet

Wipperfürth (ots)

Zigaretten erbeutet haben Einbrecher, die zwischen 01.00 und 09.00 Uhr am Mittwoch (22. April) einen Kiosk am Surgeres-Platz-Platz aufgebrochen haben. Zutritt zu dem Kiosk verschafften sich die Diebe, in dem sie mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe einwarfen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

