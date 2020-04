Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230420-317: Pedelec-Diebe in Marienheide unterwegs

Marienheide (ots)

Drei hochwertige Pedelecs haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch (22. April) in der Wohnsiedlung im Bereich der Hauerbergstraße gestohlen. In einem Fall wurde ein Täter von einer Videokamera erfasst. Auf der Aufzeichnung ist zu sehen, wie gegen 03.20 Uhr ein etwa 175 cm großer und schlank gebauter Mann ein Pedelec aus einem Carport trägtt. Der Täter war mit einer blauen Jeans und einer schwarzen Kapuzenjacke bekleidet; sein Gesicht hatte er mit einer Schutzmaske vermummt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell