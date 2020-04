Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 230420-314: Grünes Cabriolet nach Unfall gesucht

Waldbröl (ots)

Nach einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Radfahrerin in Waldbröl-Happach sucht die Polizei nach einem grünen Cabriolet. Eine 20-jährige Nümbrechterin war gegen 18.15 Uhr am Mittwoch (22. April) mit einem Pedelec auf dem Happacher Weg gefahren und wollte in Höhe der dortigen Reitanlage nach links auf einen Wirtschaftsweg in Richtung Bröl abbiegen. Von hinten näherte sich zu dieser Zeit ein grünes Cabriolet, welches die Radfahrerin nach bisherigem Ermittlungsstand bei der Vorbeifahrt leicht berührte, so dass die 20-Jährige zu Fall kam. Ohne sich um die Radfahrerin zu kümmern, setzte das Cabriolet die Fahrt in Richtung Waldbröl-Zentrum fort. Hinweise zu dem Cabriolet nimmt das Verkehrskommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

