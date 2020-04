Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220420-312: Durch Einbrecher geweckt

Wipperfürth (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Wipperfürth-Kreuzberg hat ein Hausbewohner am Dienstagabend (21. April) zwei Einbrecher noch durch den Garten flüchten sehen. Gegen 22.40 Uhr war der Bewohner in der Alten Bahnhofstraße durch ein lautes Poltern aus dem Schlaf geschreckt. Die Einbrecher waren zuvor durch eine aufgehebelte Terrassentüre in das Haus eingestiegen. Vermutlich gingen sie davon aus, dass niemand im Haus sei, weil sie im Keller mit einer aufgefundenen Axt auf einen verschlossenen Metallschrank einschlugen, um diesen zu öffnen. Als die dunkel gekleideten Täter bemerkten, dass der Geschädigte auf sie aufmerksam geworden war, traten sie durch ein Fenster die Flucht an; sie erbeuteten eine Brieftasche und eine Geldbörse. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Einbruch unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell