Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210420-309: Geldautomat aufgebrochen

Nümbrecht (ots)

Von Samstag auf Sonntag (18./19. April) haben Unbekannte einen Geldautomaten an der Otto-Kaufmann-Straße in Nümbrecht aufgebrochen und Bargeld erbeutet.

Der Geldautomat ist in separaten Räumlichkeiten eines dortigen Lebensmittelmarktes aufgestellt. Um an ihre Beute zu gelangen, drangen die Täter zunächst in einen Lagerraum des Marktes ein. Von dort aus durchbrachen sie mit Werkzeugen die massive Wand zum Bestückungsraum des Automaten, den sie anschließend unter großer Krafteinwirkung öffnen konnten.

Anhand von Spuren konnte die Polizei zwischenzeitlich nachvollziehen, dass die Täter mit ihrer Beute über das gegenüberliegende Friedhofsgelände geflüchtet sind. Als Tatzeit kommt der Zeitraum zwischen 23.15 Uhr am Samstag und 05.00 Uhr am Sonntag in Betracht.

Hinweise zu möglichen Tatverdächtigen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990 entgegen.

