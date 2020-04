Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 210420-308: Brand in Waldgebiet schnell unter Kontrolle - Brandstiftung wahrscheinlich

Bild-Infos

Download

Reichshof (ots)

Gegen 19.00 Uhr am Montagabend (20. April) musste die Feuerwehr zu einem Brand in Reichshof-Drespe ausrücken - dort waren gelagerte Holzstämmen in Flammen aufgegangen, die dem ersten Anschein nach angezündet worden sind. Passanten hatten den Brand im Bereich der Straße "Am Löffelberg" entdeckt und die Feuerwehr verständigt. Als diese vor Ort eintraf, erstreckte sich das Feuer hauptsächlich auf einen größeren Stapel aufgeschichteter Holzstämme. Nach Einschätzung der Feuerwehr ist eine Selbstentzündung eher unwahrscheinlich, so dass die Polizei nach Zeugen sucht, die in dem Bereich eventuell verdächtige Personen bemerkt haben. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Pressestelle

Michael Tietze

Telefon: 02261/8199-650

E-Mail: michael.tietze@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell