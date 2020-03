Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Brände

Bückeburg/Hespe/Röhrkasten (ots)

(ma)

Die Brandermittler im Kriminalermittlungsdienst der Polizei Bückeburg kamen in den letzten zwei Tagen kaum aus ihren Schutzanzügen raus, weil sie ein Schadensfeuer in der Samtgemeinde Nienstädt am Dienstag und zwei Brände am gestrigen Tage in Röhrkasten, Brand Obergeschoß eines Wohnhauses bzw. in Bückeburg, Feuer in Dachgeschoßwohnung, bearbeiten mussten.

Während der Auslöser des Feuers in Röhrkasten wahrscheinlich gefunden wurde, stehen für die Ermittler die Brandursachen in Nienstädt und Bückeburg noch nicht abschließend fest.

Der Brandort in der Bückeburger Maschstraße ist von der Polizei beschlagnahmt worden, wobei die Spurensuche im Objekt am heutigen Tage fortgesetzt wird.

