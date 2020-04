Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Waldbrand in Gummersbach

Gummersbach (ots)

Gegen 13:20 Uhr haben erste Zeugen einen Waldbrand im Bereich Gummersbach-Strombach gemeldet, der sich aufgrund der Trockenheit und der starken Winde in kurzer Zeit zu einem großflächigen Waldbrand entwickelt hat. Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die den Brand in der Frühphase bemerkt haben und so wichtige Hinweise auf den Entstehungsort machen können. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei insbesondere nach zwei Personen, die im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 12:45 Uhr auf einer Bank auf einem Weg, etwa 300 Meter von der Christian-Heyn-Straße, gesessen haben. Nach Zeugenaussagen soll eine der Personen eine auffällig helle Jacke (evtl. beige oder gelb) getragen haben.

Die Polizei bittet die beiden Personen sich umgehend als Zeugen bei der Polizei in Gummersbach zu melden.

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Monika Treutler

Telefon: 02261 8199 652

E-Mail: monika.treutler@polizei.nrw.de

https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell