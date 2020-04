Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 220420-313: Fußgängerin von Gabelstapler erfasst

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat eine Fußgängerin davongetragen, die am Dienstag (21. April) auf dem Parkplatz einer Baumschule an der Straße Hammerwiese (Gummersbach-Becke) von einem Gabelstapler erfasst wurde. Die 79-jährige Gummersbacherin hatte gegen 10.10 Uhr gerade die Geschäftsräume verlassen, als ein Gabelstapler die Zuwegung zur Baumschule querte und die Fußgängerin mit der aufgeladenen Gitterbox erfasste. Die 79-Jährige stürzte zu Boden und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

