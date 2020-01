Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Restaurant

Hattingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Restaurant in der Johannisstraße ein. Sie schlugen eine Fensterscheibe ein und gelangten in das Innere des Restaurants. Im Thekenbereich rissen sie die Kasse aus der Verankerung und flüchteten damit. Wie viel Bargeld sie an Beute erlangten, ist bisher nicht geklärt.

