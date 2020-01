Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Betrunken Verkehrsunfall verursacht

Hattingen (ots)

Ein 62-jähriger Zeuge informierte die Polizei am Samstag über einen Verkehrsunfall. Er gab an mit seinem Pkw an der Kreuzung Im Lichtenbruch/Habichtstraße einen auf der Straße stehenden Daimler aufgefunden zu haben. Da er helfen wollte, stieg er aus und sah am Steuer den Fahrer sitzen. Dieser soll augenscheinlich stark alkoholisiert gewesen sein und im Beisein des Zeugen telefoniert haben. Kurz darauf sei eine Frau gekommen, die den Fahrer abholte und davon fuhr. Der Zeuge informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten den stark beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Daimler sowie mehrere beschädigte Stromkästen und einen beschädigten Jägerzaun in der Nähe der Kreuzung fest. Der Fahrer, ein 26-Jähriger Sprockhöveler, konnte schnell ermittelt werden. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von fast 2 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 01525/4765005

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell