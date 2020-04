Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 240420-322: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Schwere Verletzungen hat sich ein 20-jähriger Radfahrer zugezogen, der am Donnerstag (23. April) in Gummersbach-Hunstig mit seinem Mountainbike stürzte. Der junge Mann war gegen 15.40 Uhr auf der leicht abfallenden Strecke unterwegs und hatte in Höhe einer Fahrbahnschwelle die Kontrolle über das Fahrrad verloren. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er sich so schwer, dass er nach einer notärztlichen Behandlung vor Ort in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste.

