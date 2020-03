Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Schaden am Wohnhaus

Fahrer flüchtig

Vreden (ots)

Einen Gebäudeschaden an einem Wohnhaus verursacht hat ein Unbekannter in Vreden. Bislang ist noch unklar, wie der Schaden entstanden ist, da der Verursacher die Unfallstelle verlassen hat, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Dem Spurenbild nach zu urteilen, könnte dafür ein hohes Kraftfahrzeug in Betracht kommen, das beim Rangieren oder Wenden an der Straße Kring an das Gebäude geriet. Die Polizei bittet den Fahrer oder Zeugen sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Nadine Hermeling

Telefon: 02861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell