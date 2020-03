Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Taschendiebstahl

Gescher (ots)

Eine Geldbörse samt Bargeld, Bankkarte und Krankenversicherungskarte hat ein Unbekannter am Donnerstag entwendet. Dem Langfinger war es in einem Verbrauchermarkt an der Fabrikstraße in Gescher unbemerkt gelungen, das Portemonnaie aus einer Handtasche in einem Einkaufswagen zu stehlen. An der Kasse fiel dem 80-jährigen Opfer aus Gescher der Diebstahl auf.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Ahaus entgegen: Tel. (02561) 9260.

