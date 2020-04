Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Friedhofsbüro

Paderborn (ots)

(mb) Von Mittwoch auf Donnerstag ist in die Friedhofsverwaltung auf dem Waldfriedhof in Schloß Neuhaus an der Hatzfelder Straße eingebrochen worden.

Die Tatzeit liegt zwischen 16.30 Uhr und 06.30 Uhr. Mit unbekannten Werkzeugen brachen der oder die Täter die Tür des Friedhofsbüros auf. Aus dem Gebäude wurde ein Mobiltelefon entwendet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05251/3060 entgegen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Paderborn

- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit -

Telefon: 05251/306-1320

E-Mail: pressestelle.paderborn@polizei.nrw.de



Außerhalb der Bürozeiten:



Leitstelle Polizei Paderborn

Telefon: 05251/ 306-1222

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell