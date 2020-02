Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Ein Kleinwagen - eine allgemeine Verkehrskontrolle - achtmal Verdacht einer Straftat

Neuss (ots)

In der Nacht zu Dienstag (18.02.), gegen 1 Uhr, hielten Polizisten einen roten Opel an der Elisabeth-Kadow-Straße im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle an. Nach dem Führerschein gefragt, musste der 36-Jährige hinter dem Steuer einräumen, ohne die notwendige Fahrerlaubnis unterwegs gewesen zu sein. Doch damit nicht genug; auch eine gültige Zulassung für den Opel konnte er nicht vorweisen. Die Neusser Kennzeichen am Auto besaßen einmal ein Düsseldorfer und einmal ein Essener Stadtsiegel und waren offenbar gefälscht. Auch hinsichtlich der Eigentumsverhältnisse, den Opel betreffend, blieben wesentliche Fragen zunächst offen. Bei einem vorgezeigten Fahrzeugbrief bestand ebenfalls der Verdacht, dass dieser aus einer Straftat stammte. Zu guter Letzt fanden die Ordnungshüter noch Betäubungsmittel bei dem Verdächtigen, der auch einräumte, entsprechende Drogen konsumiert zu haben.

Die Polizisten stellten den Kleinwagen und alle weiteren Beweismittel sicher und ließen dem 36-Jährigen eine Blutprobe zum Nachweis des angegebenen Drogenkonsums entnehmen.

In der Konsequenz erwarten den Mann, der über keine amtliche Wohnanschrift verfügt, nach derzeitigem Stand der noch andauernden Ermittlungen acht Straf- und zwei Ordnungswidrigkeitenverfahren.

