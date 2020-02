POL-NE: Tageswohnungseinbruch in Zons - Wer hat etwas beobachtet?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

In Dormagen-Zons verschafften sich vergangene Woche bislang Unbekannte Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lessingstraße. In einem Zeitraum zwischen Mittwoch (12.02.), gegen 20 Uhr, und Freitag (14.02.), gegen 11:45 Uhr, hebelten der oder die Täter die Wohnungseingangstür auf und gelangten so ins Innere. Hier wurden die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten die Täter Bargeld sowie eine Uhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer zur Tatzeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 02131 300-0 in Verbindung zu setzen. Tipps zum Thema Einbruchsschutz sowie Beratungstermine Ihrer Polizei Sie auch im Internet: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/polizei-beraet-zum-einbruchsschutz-tipps-und-termine

