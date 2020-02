Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Vermisstenfahndung: 25-Jähriger wohlbehalten angetroffen

Neuss (ots)

Mit Pressemitteilung vom 03.02.2020 - 12:11 Uhr bat die Polizei Bürgerinnen und Bürger um Mithilfe bei der Suche nach dem vermissten Arne P. Der 25-Jährige war am 20.01.2020 letztmalig in der Neusser Innenstadt gesehen worden. Anschließend verlor sich die Spur, des auf Medikamente angewiesenen jungen Mannes. Inzwischen konnte Arne P. wohlbehalten angetroffen werden. Er hatte sich zwischenzeitlich in Rom aufgehalten. Hiermit nimmt die Polizei die Fahndungsmaßnahmen zurück und bedankt sich bei allen, die bereit waren, bei der Suche nach dem Vermissten zu helfen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell