Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270420-327: Kennzeichen gestohlen

Waldbröl / Wiehl (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag (26. April) in der Köhler Straße in Waldbröl beide Kennzeichen eines schwarzen Audi A6 gestohlen. Der Audi parkte im Tatzeitraum zwischen 20 Uhr am Samstag und 12:30 Uhr am Sonntag auf einem Parkplatz in der Köhler Straße. Die beiden gestohlenen Kennzeichen lauten: GM-AW 2002

In der Bahnhofstraße in Wiehl entwendeten Unbekannte die beiden Kennzeichen (GM-M 5420) eines grauen Opel Corsa, der in der Bahnhofstraße geparkt war. Der Tatzeitraum liegt hier zwischen 9:50 und 14:10 Uhr am Samstag (25. April).

Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Rufnummer 02261 81990.

