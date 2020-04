Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 260420-326: Geldversteck vergessen - ehrlicher Finder meldet sich per Notruf

Morsbach (ots)

Einen ungewöhnlichen Fund machte ein 21-Jähriger am Mittwoch (22. April) bei der Begutachtung einer Nähmaschine. Der junge Mann hatte in Morsbach zwei am Straßenrand abgestellte Nähmaschinen mitgenommen und wollte diese zu Hause auf deren Funktionstüchtigkeit untersuchen. In einer der Maschinen fand er dann eine Plastiktüte mit über 1000 Euro Bargeld! Diese hatte der Vorbesitzer dort versteckt, diesen Umstand allerdings vergessen.

Weil er nicht wusste, wem die Maschinen zuvor gehörten, rief der 21-Jährige kurzerhand die Polizei an, die den ehemaligen Besitzer des Geldes inzwischen ausfindig machen konnte. Der 56-Jährige war in der Vorweihnachtszeit als reisender Händler auf Weihnachtsmärkten unterwegs gewesen und hatte das Geld dort eigentlich nur vorübergehend deponieren wollen. Weil er für die Nähmaschinen keine Verwendung mehr hatte, stellte er diese zur Mitnahme an die Straße, ohne dabei aber an sein geheimes Versteck zu denken.

Der 56-Jährige war gegenüber der Polizei beeindruckt: "Ich finde es toll, dass der junge Mann so ehrlich war". Er nahm kurzerhand einen Teil des Geldes, um es dem jungen Mann als Finderlohn zu übergeben.

