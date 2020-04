Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Stochach-Hindelwangen/KN - Spritztour endet an Baum

Stockach-Hindelwangen (ots)

Ein jähes Ende hat am Freitag um 16.30 Uhr die Spritztour eines 31-Jährigen genommen. Dieser hatte ohne Wissen seiner Freundin deren Pkw genommen. Mit dem Ford Focus befuhr er die Tuttlinger Straße in Stockach in Richtung Avia-Tankstelle. In der dortigen Linkskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Andreas-Kreuz des Bahnübergangs und in der Fortfolge mit einem Schrankenhäuschen bevor die Fahrt abrupt an einem Baum endete. Am Fahrzeug entstand Totalschaden in Höhe von 5.000 EUR. Der Schaden am Schrankenhäuschen beläuft sich ebenfalls auf 5.000 EUR. Bei der Unfallaufnahme schlug den Beamten des Polizeireviers Stockach beim Fahrer eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Sachverhalt, weshalb der 31-Jährige eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Seinen Führerschein musste er an Ort und Stelle abgeben. Zum Abbinden von ausgelaufenem Motoröl war die Feuerwehr Stockach mit 10 Feuerwehrkräften vor Ort (AM).

Rückfragen bitte an:

Andre Meyer, PHK

Polizeipräsidium Konstanz

Führungs- u. Lagezentrum

Telefon: 07531 995-3355

E-Mail: konstanz.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell