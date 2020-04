Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: 270420-329: Fahrräder gestohlen

Oberbergischer Kreis (ots)

In den vergangenen Tagen hatten mehrere Fahrradbesitzer den Diebstahl ihrer Räder zu beklagen.

Im Zeitraum zwischen Donnerstagabend 20 Uhr und Freitag (24. April) 16 Uhr stahlen Diebe in der Steinenbrückstraße in Gummersbach-Rospe ein graues Mountainbike "Giant".

Im Taubenweg in Wiehl stahlen Langfinger aus einer Garage ein graues E-Bike "Herkules". Die angebauten Packtaschen wurden etwa 400 Meter vom Tatort entfernt, im Wald aufgefunden. Der Diebstahl muss sich im Zeitraum zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag (26. April) 8 Uhr ereignet haben.

In der Gummersbacher Innenstadt wurde aus einer Tiefgarage in der Feldstraße ein Mountainbike der Marke "Bulls" in der Farbe schwarz-matt gestohlen. Der Diebstahl kann hier auf den kurzen Tatzeitraum zwischen 19:15 und 19:45 Uhr eingegrenzt werden.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

