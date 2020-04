POL-SO: Pressemeldungen Kreis Soest

Kreispolizeibehörde Soest

Geseke - Unbekannte versuchen PKW zu stehlen

Bisher unbekannte Täter haben am Sonntagmorgen (19.04.2020) versucht einen PKW zu stehlen. Gegen 05.00 Uhr betraten drei Personen das Gelände eines Autohandels an der Erwitter Straße. Nachdem sie durch ein Fenster ins Bürogebäude gelangen, versuchten sie mit dem dort entwendeten Schlüssel ein Fahrzeug zu starten. Das misslang allerdings und die drei Personen flüchteten über ein Nachbargrundstück. Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wer hat den Vorgang bemerkt? Hinweise bitte an die Polizei unter 02941 91000. (Rö)

Warstein - Kradfahrerin bei Sturz verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag, den 18.04.2020 hat sich eine Kradfahrerin verletzt. Die 24-jährige Fahrerin aus Neuss fuhr mit ihrem Krad auf der Sauerlandstraße aus Hirschberg kommend in Richtung Niederbergheim. In einer starken Rechtskurve stürzte sie und rutschte mit dem Krad gegen eine Leitplanke. Dabei verletzte sie sich. Nach der ersten Versorgung wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Der geschätzte Sachschaden liegt bei etwa 6000 EUR. (Rö)

Lippstadt - Drei Mülltonnen angesteckt

Ein oder mehrere bisher Unbekannte haben am Samstagmorgen (18.04.2020) drei Mülltonnen im Wohnpark Süd angesteckt. Zeugen hatten gegen 11.15 Uhr zwei brennende Tonnen in der Leberstraße und Barthstraße gemeldet. Die beiden Brände wurden durch die Feuerwehr gelöscht. Während der Tatortaufnahme meldete sich ein weiterer Zeuge bei den Beamten und gab Hinweise zu einem weiteren verbrannten Behältnis am Skatepark. Dort war das Feuer nach dem Ausbrennen der Mülltonne allerdings von alleine erloschen. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizei in Lippstadt unter 02941 91000.(Rö)

